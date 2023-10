Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht

Weimar (ots)

Am Samstagabend parkte eine 25jährige ihren Opel Astra in der Pablo- Neruda-Straße, in Fahrtrichtung Heinrich-Jäde-Straße am rechten Fahrbahnrand ab. Am Sonntagmorgen stellte sie dann fest, dass ein unbekanntes Fahrzeug ihres touchierte und sich offensichtlich anschließend vom Unfallort entfernt hatte, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Am Opel entstand unfallbedingter Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugen, welche Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten sich unter 03643/882-0 mit der zuständigen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

