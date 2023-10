LPI-J: Fahren unter Drogeneinfluss

Apolda (ots) - weiterer Einbruchsversuch in Apolda Im Zeitraum vom 03.10.2023 - 08.10.2023 versuchten in Apolda, Heidenberg, Unbekannte, mittels unbekannten Hebelwerkzeug, in ein Mehrfamilienhaus einzubrechen. Der Versuch missglückte, aber ein Sachschaden von ca. 2500 Euro wurde dennoch verursacht. Sachdienliche Hinweise melden sie bitte bei der Polizeiinspektion Apolda unter: Tel.: 03644/541- 0. Rückfragen bitte an: ...

