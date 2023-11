Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Aufbruch eines Zigarettenautomaten - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (hep): Im Zeitraum vom 10.11.2023, 18:00 Uhr, bis 11.11.2023, 07:30 Uhr, kam es in der Büntestraße in Wesseln zu einem Aufbruch eines dort aufgestellten Zigarettenautomaten. Bisher unbekannte Täter öffneten unter Zuhilfenahme von Werkzeug einen Zigarettenautomaten, der sich in Höhe der Straße Am Lammeufer befindet. Entwendet wurden Zigaretten und Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

