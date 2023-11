Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Diebstahl eines Anhängers

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Karl-Schiller-Straße (Sti). In dem Zeitraum vom 09.11.2023 bis zum 11.11.2023 ist es in der Karl-Schiller-Straße in Sarstedt zu einem Diebstahl eines Anhängers gekommen. Der Anhänger wurde durch den Besitzer dort geparkt und mit einer sogenannten Deichselsicherung gesichert. Der Anhänger verfügt über drei Achsen und hat eine Gesamtlänge von ca. 6,5 Metern. Der Anhänger ist für den Transport von Kraftfahrzeugen vorgesehen. Zeugen zu diesem Diebstahl werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

