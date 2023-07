Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trickdieb erbeutet Bargeld

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochnachmittag (12.07.2023) wurde ein 90-jähriger Ludwigshafener Opfer eines Trickdiebstahls. Ein Unbekannter sprach den Mann gegen 15:00 Uhr aus einem Auto heraus in der Kreuzstraße an und verwickelte ihn in ein Gespräch. Er vermittelte dem 90-Jährigen den Eindruck, dass er ihn von früher kenne und konnte ihn dazu bewegen, gemeinsam mit ihm in die Wohnung des Seniors zu gehen. Dort fragte der Unbekannte ihn nach Bargeld, woraufhin der Ludwigshafener seinen Geldbeutel hervorholte. Der Mann nahm das Geld, circa 400 Euro, aus der Geldbörse und flüchtete aus der Wohnung.

Er wurde durch den Geschädigten als circa 1,60 Meter groß und von schmaler Statur beschrieben. Er sei circa 35-40 Jahre alt gewesen, habe dunkle Haare und insgesamt gepflegt gewirkt.

Wer hat zum Tatzeitpunkt im Bereich der Kreuzstraße eine der Beschreibung entsprechende Person wahrgenommen oder kann Angaben zur Identität des Täters machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Trickdiebstahl in Wohnungen ist ein Phänomen, von der fast ausschließlich ältere Menschen betroffen sind. Unter Vortäuschen von Notlagen, einer offiziellen Funktion oder Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer versuchen die Täter sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Hierbei werden skrupellos und zielgerichtet das Alter, die Gebrechlichkeit und die Gutgläubigkeit des Opfers ausgenutzt.

Bedenken Sie, dass Tricktäter erfinderisch und schauspielerisch begabt sind. Sie reagieren schnell und denken sich immer neue Taktiken aus, um ihr Ziel zu erreichen. Seien Sie deshalb immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen werden. Verhindern Sie den Zugriff auf Ihre Wertsachen und halten Sie Abstand. Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch. Rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden.

Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell