POL-EL: Haren - Versuchter Einbruch in Pkw

Nordhorn (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Zeit von 02:35 Uhr bis 03:20 Uhr kam es in der Alfred-Mozer-Straße zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gelände und dem Gebäude der Firma. Aus dem Gebäude wurde Bargeld entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 - 3090 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

mehr