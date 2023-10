Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Gestern kam es in der Zeit von 15:40 Uhr bis 16 Uhr auf dem Parkplatz des K+K in der Marienstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit seinem Fahrzeug einen abgestellten VW Up. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 - 9490 zu melden.

