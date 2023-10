POL-EL: Freren - Lkw kippt auf die Seite - Vollsperrung

Getelo (ots) - Am 12. Oktober kam es in der Zeit von 07:30 Uhr und 13:45 Uhr zum Diebstahl mehrerer Fahrräder an einer Bushaltestelle an der Dorfstraße in Getelo. Hier soll ein PKW mit einem niederländischen Anhänger mit blauer Plane gesehen worden sein. Zu dieser Zeit wurde zudem Sperrmüll in Getelo abgeholt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Uelsen unter der ...

