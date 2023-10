POL-EL: Papenburg - Amtseinführung Polizeirätin Sina Butke - Einladung Pressevertreter/innen

Beesten (ots) - Am Dienstag gegen 8.50 Uhr, befuhr der Fahrer eines LKW in Beesten die Messinger Straße aus Richtung Beesten, in Fahrtrichtung Messingen. In der dortigen Rechtskurve wurde dieser durch den Fahrer eines entgegenkommenden schwarzen Kombi geschnitten. Es kam zu einem Zusammenstoß im Frontbereich. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Spelle, Tel. 05977/204360, in ...

