Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher im Vereinsheim

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in das Vereinsheim eines Wassersportvereins eingedrungen. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Nach ersten Erkenntnissen drangen der oder die Täter zwischen Samstagabend, 13. Mai, und Sonntagabend, 14. Mai, in das Gebäude an der Straße Am Wischacker im Ortsteil Buschkämpen ein. Hier entwendeten sie unter anderem Unterhaltungselektronik. Das Vereinsheim liegt in unmittelbarer Nähe zum Tidesperrwerk an der Geeste, welches für Fußgänger in Richtung der Straße Zur Hexenbrücke überquert werden kann. Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0471/953-4444 bei der Polizei Bremerhaven zu melden.

