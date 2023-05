Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zeugen verfolgen Einbrecher - Festnahme durch Polizei

Bremerhaven (ots)

Zwei Zeugen verfolgten am gestrigen Donnerstagabend einen Einbrecher im Bremerhavener Stadtteil Geestemünde. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter vorläufig fest.

Nach ersten Erkenntnissen beobachteten Zeugen, wie ein 33-jähriger Mann gegen 20.15 Uhr eine Schaufensterscheibe eines Geschäftes für Outdoor-Bedarf an der Ludwigstraße einschlug und ein Werkzeug aus der Auslage entwendete. Zwei 33- und 35-jährige Männer verfolgten den in Richtung Borriesstraße flüchtenden Tatverdächtigen, alarmierten die Polizei und meldeten ihre Beobachtungen den schnell eingetroffenen Polizeibeamten. Die Polizisten trafen den mutmaßlichen Einbrecher mitsamt dem Diebesgut in einer nahegelegenen Wohnung an und nahmen ihn vorläufig fest.

Die strafrechtlichen Ermittlungen der Polizei dauern in diesem Fall an.

