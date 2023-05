Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unter Vorwand in Wohnung gelangt: Falscher Handwerker erbeutet Schmuck und Bargeld

Bremerhaven (ots)

Bargeld und Schmuck stahl ein bislang noch unbekannter Täter am vergangenen Freitag, 12. Mai, aus der Wohnung einer Seniorin im Bremerhavener Ortsteil Geestendorf. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich davor, nicht bestellte Handwerker oder andere Fremde in die Wohnung zu lassen.

Gegen 11 Uhr klingelte ein Mann an der Haustür einer älteren Dame in der Talstraße. Er erklärte der Frau, dass es in einer benachbarten Wohnung zu einem Rohrbruch gekommen sei und er nun den Wasserdruck prüfen müssen. Nachdem der vermeintliche Handwerker auch noch einen Ausweis vorzeigte, der ihn als Handwerker legitimieren sollte, bat die Seniorin den Mann hinein und begab sich mit ihm ins Badezimmer. Hier wies der Unbekannte die Bewohnerin an, das Wasser vom Waschbecken und der Dusche laufen zu lassen, während er noch einmal in die Nachbarwohnung gehen müsse. Der Mann verließ das Badezimmer und schloss die Tür hinter sich. Doch anstatt die Wohnung zu verlassen, durchwühlte er nach bisherigem Kenntnisstand Schränke sowie Schubladen nach Bargeld und Schmuck und floh anschließend samt Beute aus der Wohnung.

Der Täter wird als ca. 1,85 Meter groß, breit gebaut, mit kurzen Haaren und einem Dreitagebart beschrieben. Der Mann soll zwischen 40 und 45 Jahre alt gewesen sein und eher warme Kleidung getragen haben. Er sprach akzentfreies Hochdeutsch.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zum Geschehen geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-4444 zu melden.

