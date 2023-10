Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

Jena (ots)

In der Nacht von Samstag, den 30.09.2023 auf Sonntag beobachteten mehrere Zeugen in der Ludwig-Wiegand-Straße in Bad Sulza eine gefährliche Körperverletzung bei der eine größere Personengruppe gemeinschaftlich auf einen bislang unbekannten Geschädigten einschlug. Im Anschluss entfernten sich sowohl die Täter als auch der Geschädigte vom Tatort.

Die Polizei Apolda nimmt Hinweise zum Sachverhalt unter der 03644-5410 entgegen.

