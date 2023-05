Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Randaliererin schlägt gegen mehrere PKW in Trier-Nord

Trier (ots)

In der Nacht von Freitag, 12.05.2023, auf Samstag, 13.05.2023, trat eine weibliche Person als Randaliererin im Straßenzug Wasserweg/Balthasar-Neumann-Straße/Thebäerstraße/Maximinstraße auf. Zeugen gaben an, dass die Dame wahllos gegen mehrere PKW schlug. Durch die Polizei konnten jedoch bei einer ersten Inaugenscheinnahme keine Beschädigungen festgestellt werden. Sofern an geparkten Fahrzeugen dennoch Schäden entstanden sind, die mit der Randaliererin in Verbindung stehen könnten, bittet die Polizeiinspektion Trier (Tel.: 0651 9779 5210) um telefonische Mitteilung.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell