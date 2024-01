Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall mit drei beteiligten PKW, drei Personen leicht verletzt, PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5686229 kam es am 06.01.2024, um 11:00 Uhr im Bereich der Wilhelm-Varnholt-Alle in Höhe des Verkehrsübungsplatzes zu einem Verkehrsunfall bei dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Nach derzeitigem Stand der Unfallermittlungen, fuhr ein 64-jähriger Man mit seinem VW, Golf mit nicht angepasster Geschwindigkeit in Richtung Stadtmitte. Hier übersah er die, aufgrund einer Rotlicht anzeigen Lichtzeichenanlage, verkehrsbedingt auf dem rechten geradeaus Fahrstreifen stehenden Fahrzeuge und fuhr einem BMW auf. Durch die Kollision wurde der BMW, der durch einen 44-jährigen Mann gefahren wurde, wiederum auf einen VW, Tiguan geschoben. Der Tiguan landete letztendlich auf einer Verkehrsinsel, der BMW kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Durch die Kollision verletzten sich alle beteiligten Verkehrsteilnehmer leicht. Zwei der Beteiligten wurden kurzfristig zur ärztlichen Versorgung in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Der Gesamtschaden der Fahrzeuge wird auf 36.000,- Euro geschätzt. Aufgrund der auslaufenden Betriebsstoffe und der Unfallörtlichkeit, die sich über beiden Fahrstreifen zog, musste der Verkehr für den Zeitraum von 11:00 Uhr bis 13:30 Uhr umgeleitet werden. Hierbei kam es zu einem mittelmäßigen Rückstau. Nachdem alle Fahrzeuge durch Fachfirmen abgeschleppt und die Fahrbahn wieder gereinigt war, konnte die Strecke wieder frei gegeben werden und der Verkehr entspannte sich recht zeitnah. Die weiteren Unfallermittlungen wurden durch das Polizeirevier Mannheim-Oststadt übernommen.

