POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Pkw vs. Straßenbahn

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagabend, gegen 19:30 Uhr ereignete sich auf der Schriesheimer Landstraße, in der Höhe der dortigen ARAL-Tankstelle ein Verkehrsunfall, unter Beteiligung einer Straßenbahn. Ein 55-jähriger Opel-Fahrer fuhr zu dieser Zeit von dem Tankstellengelände auf die Landstraße und kollidierte, vermutlich in Folge Unachtsamkeit, mit der zeitgleich passierenden Straßenbahn, welche in Richtung Weinheim unterwegs war. Glücklicherweise kam es zu keinem Personenschaden. Jedoch entstand am Opel ein Frontschaden von ca. 2000 Euro. Die betroffene Straßenbahn trug ebenfalls ein Sachschaden von ca. 2000 Euro davon. Beide Fahrzeuge blieben trotz des Unfallgeschehens fahrbereit - jedoch musste die Straßenbahn eine unfallbedingte Ausfallzeit von ca. 45 Minuten verzeichnen.

