POL-MA: Mannheim - Lieferdienst verliert Pakete

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim. Am 04.01.2024 begaben sich gegen 15 Uhr zwei Männer im Alter von 26 und 31 Jahren gemeinsam mit einem weiteren, noch unbekannten Mann in einen Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße in ...

mehr