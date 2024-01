Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Defekte Zimmerlampe löst Brand aus

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am gestrigen Freitagmittag, gegen 12:50 Uhr wurde ein Brand in der Weinheimer Bachgasse, gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde, im Erdgeschoss des betroffenen Einfamilienhauses, eine deutliche Rauchentwicklung wahrgenommen. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand allerdings schnell und kontrolliert löschen. Personen kamen bei dem Einsatzgeschehen nicht zu Schaden. Als Brandursache konnte eine, aufgrund eines technischen Defektes in Brand geratene Zimmerlampe, ausgemacht werden. Der Sachschaden bei dem Brandgeschehen wurde auf ca. 3000 Euro beziffert. Bedingt durch die Einsatzmaßnahmen vor Ort musste die angrenzende B3 zeitweise, in beide Fahrtrichtungen, voll gesperrt werden.

