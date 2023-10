Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Überholmanöver endet in Beinahe-Unfall

Reinsfeld (ots)

Am Donnerstag, dem 12.10.2023, kam es in den Morgenstunden zwischen 07:45 Uhr und 08 Uhr auf der L151 zwischen Farschweiler und Reinsfeld zu einem riskanten Überholmanöver. Ein aus Richtung Farschweiler kommender schwarzer PKW der Marke Chevrolet mit Kaiserslauterner Kennzeichen überholte trotz Gegenverkehrs mehrere Fahrzeuge. Nur durch starkes Abbremsen und Ausweichen des entgegenkommenden Fahrzeuges konnte ein Frontalzusammenstoß verhindert werden. Der Chevrolet setzte seine Fahrt nach dem Vorfall in Richtung Hermeskeil fort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil unter Telefonnummer 06503/9151-0 oder per Mail unter pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.

