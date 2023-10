POL-PDTR: Dieseldiebstahl auf Baustelle

Morbach (ots) - Am Morgen des 20.10.2023 kam es zwischen 07:15 Uhr und 08:00 Uhr auf dem Parkplatz der Lidl-Filiale in Morbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der mögliche Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernt hat. Der PKW des Geschädigten, ein schwarzer SUV der Marke Chrysler, stand im Tatzeitraum in einer Doppelreihe nahe des Ladeneingangs geparkt. Der Unfallverursacher muss schräg gegenüber des ...

