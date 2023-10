POL-PDTR: Verkehrsunfall mit sechs Verletzten

Schweich (ots) - Am heutigen Donnerstag, dem 19.10.2023, kam es in dem Zeitraum von 15:40 Uhr bis 15:55 Uhr, zu einer Sachbeschädigung an einem PKW, der in der Brückenstraße in Schweich abgestellt war. Der PKW, ein schwarzer Audi A6, wurde durch den oder die unbekannten Täter an drei Stellen im Lack mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer ...

