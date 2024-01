POL-MA: Mannheim-Käfertal: Fahrzeugbrand im Winkelweg - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Am frühen Samstagmorgen gegen 01.30 Uhr flogen in einem Club im Mannheimer N-Quadrat die Fäuste. Mehrere Personen aus einer Gruppe gingen zunächst in der Lokalität auf eine andere Gruppe los. Der Streit verlagerte sich dann auf die Straße vor dem Club. Dort wurden einem 21-Jährigen dann mehrere Faustschläge ins Gesicht versetzt. Er klagte über Kopfschmerzen und musste im RTW behandelt werden. Eine ...

