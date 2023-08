Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Transporter geruabt und geflüchtet

Suhl (ots)

Samstagmorgen beobachtete eine Frau, wie ein unbekannter Mann die Überwachungskamera an ihrem Grundstück in der Weidbergstraße in Suhl entwendete. Sie setzte sich daraufhin in ihren Transporter und verfolgte den Dieb. Als der Mann dies bemerkte stoppte er, die Frau ebenfalls. Der Unbekannte zog die 64-Jährige aus dem Auto, setzte sich selbst hinters Steuer und rauschte davon. Mit Unterstützung des Hubschraubers wurde die Verfolgung des Täters aufgenommen. Zunächst blieb er jedoch verschwunden. Sonntagabend erhielt die Polizei die Information, dass ein weißer Transporter im Bereich des Kühlen Grundes in Zella-Mehlis stehen würde. Die Überprüfung zeigte, dass es sich um den entwendeten PKW handelt. Die Suche nach dem noch immer unbekannten Mann blieb bislang erfolglos. Beschrieben konnte er wie folgt: - 1,70 m bis 1,80 groß - schlank - Dreitagebart - sehr schlechte Zähne - dunkle Hautfarbe - bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover - trug eine graue Umhängetasche bei sich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 unter Angabe des Aktenzeichens 0223440/2023.

