WSPI-OLD: Motorboot treibt antriebslos auf der Oste

Oldenburg (ots) - Am 13.05.2023 lief ein Autotransporter von See kommend auf der Ems in den Emder Hafen ein. Beim Ansteuern der Großen Seeschleuse steuerte der Kapitän einen falschen Kurs, so dass das Seeschiff in Richtung Ostmole fuhr." Das Vorschiff hatte gegen 10.54 Uhr bei geringer Geschwindigkeit Grundberührung im Schlick in Höhe der Ostmole. Der Autotransporter kam aus eigener Kraft wieder frei. Das erneute ...

mehr