Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Unfall am Zebrastreifen - 10-jähriger Junge verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Kreisverkehr Hagemer Kirchweg/Wiesenstraße ist heute Morgen ein 10-jähriger Junge aus Datteln von einem Auto angefahren und verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 10-Jährige gegen 7.35 Uhr den Zebrastreifen mit seinem Tretrollen in Richtung Wiesenstraße überqueren und wurde dabei von einem 49-jährigen Autofahrer aus Datteln erfasst. Der Junge wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurden die Polizeibeamten auf einen zweiten Jungen aufmerksam gemacht, der ebenfalls am Unfall beteiligt war. Nach ersten Erkenntnissen war der 8-Jährige aus Datteln mit seinem Tretroller in Richtung Schumannstraße unterwegs - und wurde dabei auch von dem Autofahrer touchiert, er blieb aber nach jetzigem Stand unverletzt.

