Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop

In der Nacht zu Sonntag suchte die Polizei u.a. mit einem Hubschrauber nach zwei Dieben, die zuvor in die Büroräume eines Geschäfts an der Pelsstraße eingebrochen waren. Sie verschafften sich Zugang zum Büro, indem sie ein auf Kipp stehendes Fenster öffneten. Im Büro wollten sie sich an dem Tresor zu schaffen machen, wurden aber von der Alarmanlage aufgeschreckt und flüchteten. Ein Anwohner hatte die beiden Täter schon eher, um kurz nach 1 Uhr, bemerkt und die Polizei bereits informiert. Er sah sie noch weglaufen (etwa 1,80m groß, schlank und schwarz gekleidet). Die Polizisten konnten die Täter nicht mehr antreffen. Vor Ort fanden sie jedoch einen Rucksack mit einem Brecheisen, den sie sicherstellten.

Datteln

An der Rudolf-Diesel-Straße verschafften sich bislang Unbekannte Zugang zu einem Lagerraum eines Geschäfts und brachen einen Schrank auf, aus welchem sie mehrere Stangen Zigaretten entnahmen. Ob weitere Tabakwaren entwendet wurden, kann noch nicht gesagt werden. Die Tatzeit erstreckt sich am Freitag auf einen Zeitraum von 14 bis 17 Uhr.

Dorsten

Am Freitag brachen Unbekannte in ein Haus am Everskamp ein. Sie schoben eine Rollo hoch und hebelten dann ein auf Kipp stehendes Fenster auf. Anschließend stiegen sie ein und durchsuchten das Erdgeschoss nach möglichem Diebesgut. Letztlich schütteten sie Milch, Saft und Essig über das Einstiegsfenster und verließen das Haus über die Terrassentür. Sie nahmen eine Uhr mit. Die Einbrecher waren zwischen 17 Uhr und 21.20 Uhr im Haus.

Haltern am See

Zwischen Freitag, 19:45 Uhr und Samstag, 05:20, kam es In der Strünkede zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl. Die unbekannten Täter deaktivierten zwei Bewegungsmelder im Garten und stiegen dann über ein auf Kipp stehendes Fenster im 1.OG ein. Sie durchsuchten die gesamte Wohnung. Entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen jedoch nichts. Sie verließen die Wohnung über die Wohnungstür. Innerhalb des gleichen Tatzeitraums wurde noch in eine Wohnung im Erdgeschoss eingebrochen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass e sich hierbei um die gleichen Täter handelt. Aus der Erdgeschosswohnung entwendeten die unbekannten Täter u.a eine leere Handtasche.

Marl

Mehrere Gartenmöbel wurden von einer außenliegenden Verkaufsfläche an der Zechenstraße entwendet. Die bislang unbekannten Täter brachen hierzu eine Absperrkette auf, die den umliegenden Zaun sichert, auf und gelangten so an die Möbelstücke. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen.

In der Nacht auf Montag sind unbekannte Täter in eine Firmen-Werkstatt an der Straße Vor den Büschen eingebrochen. Sie hebelten die Hintertür auf und durchsuchten Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter Metall und Werkzeug. Der Diebstahl geschah zwischen Sonntagabend (20 Uhr) und heute Morgen (5.45 Uhr).

Recklinghausen

An der Castroper Straße hebelten bisher Unbekannte ein Fenster einer Arztpraxis auf und stiegen ein. Sie entwendeten ein medizinisches Gerät und entkamen unerkannt. Die Diebe waren zwischen Freitagabend und Sonntagmittag tätig. Ein unbeteiligter Zeuge bemerkte das beschädigte Fenster am Sonntag und informierte die Polizei.

