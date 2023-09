Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: In den Gegenverkehr gefahren - Marlerin leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall auf der Dorstener Straße am heutigen Morgen (07.40 Uhr) wurde eine 34-jährige Marlerin leicht verletzt. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die 34-Jährige mit ihrem Auto in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Wagen eines 56-jährigen Bottropers. Die Frau war in Richtung Süden unterwegs. Während sie mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren wurde, blieben der Bottroper und sein 61-Jährige Beifahrer - ebenfalls aus Bottrop - unverletzt. Auch die drei Hunde, die sich im Fahrzeug der Marlerin befanden überstanden den Unfall unbeschadet. Die Straße wurde während der Unfallaufnahme gesperrt. Einsatzkräfte der Feuerwehr streuten auslaufende Betriebsstoffe ab. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 6.000 Euro. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

