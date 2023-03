Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Radfahrer achtet nicht auf den Verkehr

Am Sonntag nahm ein 12-Jähriger einem Autofahrer in Ulm die Vorfahrt.

Ulm (ots)

Kurz nach 15 Uhr fuhr ein 12-Jähriger mit seinem Fahrrad in der Kuhbergstraße. An der Einmündung zur Soldatenstraße fuhr er in diese ein. Dabei achtete der Radler nicht auf den vorfahrtsberechtigten 27-Jährigen in einem Mazda. Der konnte nicht mehr bremsen und die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Zeugen wählten den Notruf. Der 12-Jährige wollte nicht an der Unfallstelle warten und flüchtete. Sein demoliertes Fahrrad ließ er zurück. Etwa drei Stunden später meldete sich ein Angehöriger des 12-Jährigen und teilte dessen Beteiligung an dem Unfall mit. Wohl aus Angst war er von der Unfallstelle geflüchtet. Bei dem Unfall erlitt der 12-Jährige leichte Verletzungen. Der Schaden am Auto beträgt etwa 1.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

Grundsätzlich hat ein Unfallbeteiligter am Unfallort zu bleiben, bis die Personalien, die Fahrzeugdaten und die Art der Unfallbeteiligung festgestellt sind. Sind die Feststellungen nicht sofort möglich, so muss eine angemessene Zeit gewartet werden. Nach Ablauf der Wartezeit sind die Feststellungen unverzüglich nachträglich zu ermöglichen.

+++++++ 0487090(AW)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell