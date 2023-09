Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Tatverdächtiger nach versuchtem Raub gestellt

Recklinghausen (ots)

Nach einem versuchten Raub am Sonntagnachmittag im Erlbruchpark, griffen die eingesetzten Beamten einen Verdächtigen an der Schaumburgstraße auf. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Eine Dattelnerin und ein junger Mann aus Castrop-Rauxel - beide 26 Jahre alt - hielten sich um 17 Uhr an den Tischtennisplatten auf, als sie von einem Unbekannten angesprochen wurden. Der Fremde wollte sich zunächst mit dem 26-Jährigen prügeln und schlug ihm daher auch einmal auf den Hinterkopf. Dann griff er aber unvermittelt nach der Handtasche der Dattelnerin und versuchte ihr diese zu entreißen. Da die junge Frau die Tasche aber gut festhielt, gelang ihm sein Vorhaben nicht und er flüchtete ohne Tasche. Die Betroffenen informierten sofort die Polizei, die dann den Verdächtigen aufgrund der guten Personenbeschreibung antrafen. Der 26-Jährige erlitt durch den Schlag leichte Verletzungen, die junge Frau blieb unverletzt. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

