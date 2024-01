POL-MA: Wiesloch-Rauenberg (Rhein-Neckar-Kreis): Unfall mit LKW auf der Autobahn, Fahrbahn gesperrt

Mannheim (ots) - Aufgrund eines Unfalls auf der Wilhelm-Varnholt-Alle in Fahrtrichtung stadteinwärts in Höhe des Großparkplates Maimarkts mit drei Fahrzeugen, kommt es zu starken Verkehrsbehinderungen. Die verunfallten Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden, was dazu führt, dass derzeit kein Fahrstreifen mehr befahrbar ist. Über Verletzungen und Schadenshöhe ist noch nichts bekannt. Es ...

