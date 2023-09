Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: 37-Jähriger im psychischen Ausnahmezustand

St. Ingbert / Rohrbach (ots)

Am frühen Morgen des 12.09.2023 erreichten die örtlich zuständige Polizeiinspektion in St. Ingbert mehrere Anrufe wegen einer männlichen Person, welche sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befindet und auf mehrere Fahrzeug im Bereich der "Obere Kaiserstraße" in St. Ingbert / Rohrbach einschlug. Weiterhin erreichte die Polizei ein Notruf einer ansässigen Firma bei der die gleiche Person ebenfalls eine Sachbeschädigung begangen hatte. Im Rahmen der anschließenden Fahndungsmaßnahmen konnte der 37-Jährige Mann schließlich durch Kräfte der Polizeiinspektion St. Ingbert festgestellt werden. Er wurde vor Ort durch Rettungskräfte versorgt und begab sich im Anschluss freiwillig in eine psychiatrische Fachklinik. Der Mann war zuvor aus Richtung "Nordstraße" fußläufig in die "Obere Kaiserstraße" unterwegs. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass es hier zu weiteren Sachbeschädigungen gekommen ist.

Zeugen werden gebeten sich mit der örtlich zuständigen Polizeiinspektion (06894/1090) in Verbindung zu setzen.

