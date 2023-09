POL-IGB: Mann belästigt Jugendliche im Schwimmbad "Das Blau"

St. Ingbert (ots) - Am Mittwoch, den 30.08.2023 ereignete sich zwischen 16:50 Uhr und 16:55 Uhr in der Südstraße in 66386 St. Ingbert ein Verkehrsunfall mit Flucht. Das Fahrzeug der Geschädigten stand in geparktem Zustand auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes vorwärts in einer Parktasche. Der bislang unbekannte Täter beschädigt mit bislang unbekanntem Fahrzeug vermutlich im Rahmen eines Rangiervorgangs den PKW der Geschädigten. In Folge dessen wird der PKW an der ...

mehr