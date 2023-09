POL-IGB: Betrunkener Autofahrer zwischen Rohrbach und Kirkel

66386 St. Ingbert (ots) - Eine Bedrohungslage führte am Dienstag, den 29.08.2023, zu einem größeren Polizeieinsatz in St. Ingbert. Ein 37-jähriger Mann drohte in den frühen Morgenstunden einer Mitarbeiterin des Jobcenters St. Ingbert am Telefon. Bei dem Mann handelte es sich um eine bereits polizeibekannte Person. Da in vorliegender Sache von einer ernsten Bedrohungslage ausgegangen werden musste, wurde unmittelbar ...

mehr