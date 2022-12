Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigarettenautomat aufgebrochen

Landkreis Sömmerda (ots)

In Hardisleben im Landkreis Sömmerda brachen Diebe einen Zigarettenautomaten auf. Eine Streifenbesatzung stellte diesen Donnerstagmorgen beschädigt fest. Die Täter hatten den Automaten gewaltsam geöffnet und stahlen eine unbekannte Menge an Zigarettenschachteln und das Wechselgeld. Der genaue Wert der Beute ist noch nicht bekannt. Der entstandene Schaden an dem Zigarettenautomaten wurde auf 300 Euro geschätzt. (DS)

