LPI-EF: Whatsapp-Betrug

Erfurt (ots) - Im Erfurter Süden eskalierte Donnerstagmittag ein Streit um das Tierwohl eines Hundes. Zwei Bauarbeiter hatten in der Clausewitzstraße beobachtet, wie ein 42-Jähriger seinen Hund unsanft hochhob, so dass dieser jammerte. Daraufhin äußerten die beiden Männer ihren Unmut darüber und gerieten in der weiteren Folge mit dem Hundebesitzer in Streit. Dieser gipfelte in einer handfesten Schlägerei, bei der ...

mehr