LPI-EF: Fundmunition gesprengt

Landkreis Sömmerda (ots) - In Kölleda machten sich Einbrecher an zwei Gartenlauben zu schaffen. In der Zeit von Montag auf Dienstag trieben sie in zwei Gartenparzellen ihr Unwesen. Während sie bei einer Datsche an der Tür scheiterten, gelang es ihnen bei der zweiten Laube, einen Rasenmäher und eine Bohrmaschine im Wert von 50 Euro zu stehlen. In beiden Fällen nahm die Polizei Strafanzeigen auf. (DS) Rückfragen ...

