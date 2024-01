Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Streit im Lokal endet in einer Körperverletzung und Amtsanmaßung

Heidelberg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es gegen 2:00 Uhr in einem Lokal in der Heidelberger Altstadt, zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen die mit Handgreiflichkeiten in Form von Ohrfeigen und Faustschlägen endete. Noch vor dem Eintreffen der Streifenbesatzung des Reviers Mitte, äußerte eine der Frauen, dass sie Polizeibeamtin sei und die Personalien ihrer Kontrahentin einfordere. Nach Eintreffen der "richtigen" Polizeibeamten, stellte sich heraus, dass nun keine der Damen zuerst geschlagen haben will. Ebenso konnte ermittelt werden, dass es bei keiner der Lokalbesucherinnen um eine Polizeibeamtin handelte. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte übernimmt nun bezüglich der Körperverletzung und des Verdachtes der Amtsanmaßung die Ermittlungen./JN

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell