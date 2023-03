POL-F: 230307 - 0286 Frankfurt-Westend: Verdächtige Fracht im Kofferraum - Fahrzeugkontrolle endet mit Festnahme

Frankfurt (ots) - (lo) Am vergangenen Wochenende kam es in der Frankfurter Altstadt zu einem Wohnungseinbruch, bei dem bislang unbekannte Täter Schmuck und Bekleidung entwendeten. Die 41-jährige Wohnungsmieterin verließ am Freitag (03. März 2023) ihre im 7. Stock eines Mehrparteienhauses gelegene Wohnung. Als sie am Sonntag (05. März 2023) zurückkehrte, stellte ...

mehr