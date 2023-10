Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Betrunken rote Ampel missachtet

Lippe (ots)

Einer Polizeistreife fiel am Freitag um 18:41 Uhr am Schubertplatz in Detmold eine männliche Person auf einem eScooter auf. Der Mann wurde von den Ordnungshütern dabei beobachtet, wie er ein Rotlicht ignorierte und stattdessen unbekümmert seine Fahrt fortsetzte. Bei einer anschließenden Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der Detmolder alkoholisiert war. Auf der Polizeiwache in Detmold wurde dem 41-Jährigen daher eine Blutprobe entnommen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass auch bei der Nutzung von eScootern die Vorschriften im Straßenverkehr zu beachten sind.

