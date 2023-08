Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall aufgrund unangepasster Geschwindigkeit bei nasser Fahrbahn

Mannheim (ots)

Eine an die vorherrschenden Witterungsverhältnisse unangepasste Geschwindigkeit war am Mittwochabend gegen 19.00 Uhr ursächlich für einen Unfall auf der B 38a. Die 19-jährige Fahrerin eines Jeeps verlor auf dem Beschleunigungsstreifen der B 36 auf die B 38a in Fahrtrichtung Neckarau bei nasser Fahrbahn die Kontrolle über ihAuto und geriet ins Schleudern. Hierbei kollidierte sie zunächst mit dem KIA einer 31-Jährigen, die sich auf dem linken Fahrstreifen befand, und im weiteren Verlauf mit der Leitplanke. Keiner der Beteiligten wurde bei dem Zusammenstoß verletzt, jedoch waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

