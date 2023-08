Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Nach Vorfahrtsverstoß beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit

Mannheim (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 07.00 Uhr befuhr der 34-jährige Fahrer eines Audis den Blumenauer Weg in Richtung Frankenthaler Straße. Im Kreuzungsbereich der Kirchgartshäuser Straße missachtete die 40-jährige Fahrerin eines KIA, welche in Richtung Erdenwerk unterwegs war, dessen Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten nach erfolgter Unfallaufnahme durch das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen Polizei schleppt nicht ab abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

