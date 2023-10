POL-LIP: Lemgo - Mit Motorrad verunglückt

Lippe (ots) - In der Zeit von Freitag, 29.09. bis Freitag, 06.10. wurde in die Grundschule Im Schlingweg eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten ein Kellerfenster auf und entwendeten aus einem Werkraum mehrere Werkzeuge. Zeugen, denen im Tatzeitraum im Nahbereich der Schule verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, setzen sich bitte mit der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 in ...

