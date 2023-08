POL-DA: Lampertheim-Hofheim: Grauer Audi A6 gestohlen (HP-EB 1960)

Brensbach (ots) - Ob und was genau gestohlen wurde beim Einbruch in das Gebäude des Schlachthofs im Ochsenwiesenweg, müssen nun die weiteren Ermittlungen der Polizei zeigen. Festgestellt wurde die Tat am Samstagmorgen (12.08.). Der von den Tätern hierbei verursachte Schaden beläuft nach ersten Schätzungen auf rund 5000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Unbekannten auf bislang nicht bekannte Weise in das ...

mehr