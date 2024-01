Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Schlägerei unter Festbesuchern

Auf einer Fasnachtsveranstaltung in Ailingen kam es nach Angaben von Zeugen im Barbereich, am Sonntagmorgen gegen 02:37 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen 10 Personen. Als ein 26-jähriger die Kontrahenten trennen wollte wurde er mit einer Glasscherbe am Handgelenk verletzt. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchteten alle Tatbeteiligten. Der Geschädigte kam zur Behandlung der Schnittverletzung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Auslöser für die Schlägerei und wer daran beteiligt war ist aktuell noch unbekannt, dies ist Gegenstand der Ermittlungen.

Überlingen

Mann schlichtet Streit mit Tonfa

Am Sonntagmorgen gegen 02:00 Uhr kam es in der Friedhofstaße zu einem Streit zwischen einem Pärchen. Als dies der 36-jährige Tatverdächtige von seinem Balkon aus sah, bewaffnete er sich mit Pfefferspray und Tonfa und ging zu den Streitenden. Als er vom 30-jährigen Geschädigten aufgefordert wurde sich nicht einzumischen, schlug er diesem mit dem Tonfa ins Gesicht. Hierbei zog sich der Geschädigte eine leichte Prellung im Schläfenbereich zu. Der Pfefferspray und der Tonfa wurden von den eingesetzten Beamten sichergestellt. Der Tatverdächtige muss nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.

