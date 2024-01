Weingarten / Stuttgart (ots) - In der Nacht des 3. Januar 2024, um 22:38 Uhr, kam es auf dem Münsterplatz in Weingarten (Landkreis Ravensburg) zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch, in dessen Verlauf ein 26-jähriger Mann angeschossen wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde die Polizei von Zeugen kurz ...

mehr