Wangen im Allgäu / A 96

Betrunkenen Fahrer eines Tanklastzugs nach Hinweisen gestoppt

Den betrunkenen Fahrer eines Tanklastzugs haben Beamte des Polizeireviers Wangen im Allgäu nach dem Hinweis eines Verkehrsteilnehmers gestoppt. Der Anrufer meldete am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr den auffälligen Lkw, nachdem dieser mehrfach über den Standstreifen nahe an die Leitplanke und in Schlangenlinien gefahren sei. Nachdem die Polizeistreife den Lkw-Fahrer auf einen Parkplatz lotste, fuhr er wieder auf die Autobahn auf und musste dort gestoppt und abgesichert werden. Schnell wurde deutlich, dass der Fahrer alkoholisiert war. Ein Alkoholvortest bestätigte dies und zeigte rund 1,6 Promille an. Der 57 Jahre alte Lkw-Fahrer musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde umgehend sichergestellt. Um den Lkw kümmerte sich das verantwortliche Transportunternehmen. Zusätzlich zur Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr kommt auf den 57-Jährige auch eine Anzeige wegen Beleidigung zu. Während der Fahrt zum Krankenhaus tat er gegenüber den eingesetzten Kräften in unangebrachter Weise seinen Unmut über die Maßnahmen kund.

Leutkirch im Allgäu

Zeugen stoppen Randalierer

Einen Randalierer haben Zeugen am Mittwochnachmittag in der Memminger Straße gestoppt. Der 19-Jährige hatte auf einen Pkw eingetreten und dabei den Frontscheinwerfer beschädigt. Als eine Zeugin ihn ansprach, wollte er offensichtlich auf diese losgehen, woraufhin sich weitere Passanten in das Geschehen einmischten. Auf seiner anschließenden Flucht konnte er aufgrund der Personenbeschreibung von einer zwischenzeitlich verständigten Streife vorläufig festgenommen wurde. Der 19-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Wegen seines psychischen Ausnahmezustands wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik gebracht.

Weingarten

Notruf missbraucht - Strafanzeige ist die Folge

Weil er mehrmals den Polizeinotruf wählte, ohne hierfür einen triftigen Grund nennen zu können, muss ein 53-Jähriger mit einer Strafanzeige rechnen. Unter anderem erkundigte sich der Mann am Mittwochabend, ob man ihm auch Pizza liefern könne. Eine Streife rückte schließlich zur Wohnung des 53-Jährigen aus, belehrte ihn hinsichtlich der Straftat und stellte den Telefonverlauf sicher. Zudem wurde das Notrufgespräch gesichert. Die Tat stritt der Mann indes ab.

