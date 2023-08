Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - VW beschädigt

Lingen (ots)

Am Donnerstag zwischen 11 und 14.30 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes an Josefstraße in Lingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen dort abgestellten weißen VW Polo. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem VW konnten rote Anhaftungen festgestellt werden, welche vermutlich von dem Verursacher stammen dürften. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

