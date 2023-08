POL-EL: Nordhorn - Stellenausschreibung: Hausmeister/in

Salzbergen (ots) - Zwischen dem 31. Juli und dem 10. August sind bislang unbekannte Täter in ein Haus an der Straße Im Holde in Salzbergen eingebrochen. Sie beschädigten ein Schloss und durchsuchten unter anderem die Garage. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzbergen unter der Rufnummer (05976)948550 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

