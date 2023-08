Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Müllcontainer in Brand geraten

Papenburg (ots)

In der Nacht zu Freitag wurden Feuerwehr und Polizei zu zwei Bränden in Papenburg alarmiert. Gegen 1 Uhr geriet aus bisher ungeklärter Ursache ein Müllcontainer, der auf einem umzäunten Mülltonnenstellplatz auf dem Parkplatz stand, am Fahnenweg in Brand. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf die Umzäunung des Mülltonnenstellplatzes, eine angrenzende Garage sowie einer anliegenden Hecke über. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Zu einem zweiten Brand kam es kurz darauf, gegen 1.15 Uhr in der Straße Hauptkanal links. Auch hier gerieten aus bislang ungeklärter Ursache zwei Müllcontainer in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Die Feuerwehr war in der Nacht mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften unterwegs. Die Polizei hat die Ermittlungen zu Brandursache aufgenommen. Ein Fremdverschulden wird nicht ausgeschlossen, daher werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell