Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - BMW beschädigt

Nordhorn (ots)

Zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 14 Uhr, kam es auf einem Anwohnerparkplatz an der Niedersachsenstraße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen dort abgestellten weißen BMW. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 800 Euro zu kümmern. Aufgrund des festgestellten Fremdlackes ist davon auszugehen, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um ein blaues handelt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Tel. 05921-309-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell